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Pfizer, Hindistan'a yaptığı Kovid-19 aşısı için acil kullanım onayı başvurusunu geri çekti

AA |  05 Şubat 2021 Cuma - 16:15 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 16:15

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Hindistan'dan, Alman BioNTech ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için acil kullanım onayı talebini geri çekti.


ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Hindistan'dan, Alman  BioNTech ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için  acil  kullanım onayı talebini geri çekti. 
 
Yeni Delhi Televizyonu'nun (NDTV) haberine göre, Pfizer şirket  sözcüsü, Hindistan'da Kovid-19 aşısının acil kullanım izni için yaptıkları  başvuruyu geri çektiklerini bildirdi.
 
Pfizer'in, Hindistan ilaç düzenleyici kurumunun istediği ek bilgilerle  başvurusunu yeniden sunacağı ifade edildi.
 
Hindistan'a Kovid-19 aşısının acil kullanım izni için başvuran ilk aşı  üreticisi Pfizer'di.
 
Ülkede 10 milyon 803 bin 533 kişide Kovid-19 tespit edilmiş, 154 bin  862 kişi virüsten hayatını kaybetmişti.
 

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