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Pfizer/BioNTech'in aşısının ilk partisi Sırbistan'a geldi

AA |  22 Aralık 2020 Salı - 17:02 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 17:02

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Pfizer/BioNTech'in aşısının ilk partisi Balkan ülkesi Sırbistan'a ulaştı.


Sırbistan Radyo ve Televizyonunun (RTS) haberine göre, 4 bin 800 dozdan oluşan  Pfizer/BioNTech'in aşısının ilk partisi başkent Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'na geldi. Haberde, Pfizer/BioNTech aşısının ilk ulaştığı Batı Balkan ülkesinin Sırbistan olduğuna işaret edilirken, bugün toplanacak Kovid-19 Ulusal Koordinasyon Kurulunun aşılama planlamasına ilişkin karar alacağı aktarıldı.
 
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, daha önce yaptığı açıklamada, öncelikle 75 yaş üzerindekilerin aşılanmasını planladıklarını ifade etmiş, şubat ayının sonuna kadar ise 350 bin doz aşının ülkeye getirilmesini beklediklerini söylemişti.
 
Sırbistan İlaç ve Tıbbi Malzeme Ajansı, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşı için geçen hafta onay vermişti.
 
Öte yandan Sırbistan'a aralık ayı başında ulaşan Rusya'nın "Sputnik V" aşısının ise laboratuvar incelemelerinin sürdüğü belirtildi.
 

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