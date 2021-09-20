Pfizer-BioNTech flaş aşı açıklaması! Bağışıklık...

Pfizer ve BioNTech yaptıkları açıklamada, koronavirüs aşılarının 5 ila 11 yaş arası çocuklarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturduğunu duyurdu.

Pfizer ve BioNTech, Faz II ve III klinik denemelerinde, aşının 5 ila 11 yaşındaki çocuklarda, daha önce 16 ila 25 yaşındakilerde gözlemledikleriyle eşleşen bağışıklık tepkisi oluşturduğunu açıkladı.