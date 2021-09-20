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Pfizer-BioNTech flaş aşı açıklaması! Bağışıklık...

20 Eylül 2021 Pazartesi - 15:00 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 15:01

Pfizer ve BioNTech yaptıkları açıklamada, koronavirüs aşılarının 5 ila 11 yaş arası çocuklarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturduğunu duyurdu.


Pfizer ve BioNTech, Faz II ve III klinik denemelerinde, aşının 5 ila 11 yaşındaki çocuklarda, daha önce 16 ila 25 yaşındakilerde gözlemledikleriyle eşleşen bağışıklık tepkisi oluşturduğunu açıkladı.
 
Pfizer CEO'su Albert Bourla, "Temmuz ayından bu yana, ABD'de pediatrik Kovid-19 vakaları yaklaşık yüzde 240 arttı" derken, "Bu deneme sonuçları, 5 ila 11 yaş arası çocuklar için aşımızın onaylanması için güçlü bir temel sağlıyor ve bunları acilen FDA'ya ve diğer düzenleyicilere sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.
 

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