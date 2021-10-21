21 Ekim 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.445 0.83 EURO 11,0490 2.78
USD 9,4790 2.90 ALTIN 541,580 2.61
CANLI BORSA
TÜMÜ

Pfizer/BioNTech aşısının takviye dozunun yüzde 95,6 etkili olduğu açıklandı

AA |  21 Ekim 2021 Perşembe - 17:19 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 17:21

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, koronavirüs aşısının takviye dozunun virüse karşı yüzde 95,6 oranında etkili olduğunu bildirdi.


Şirketten yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech aşısının takviye dozunun  3’üncü aşama klinik denemelerinde aşının yaş, cinsiyet, ırk ve sağlık durumundan  bağımsız olarak yüzde 95,6 oranında etkili olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.
 
10 bin kişi üzerinde yapılan denemelerde deneklere ikinci dozdan  ortalama 11 ay sonra 30 mikrogramlık takviye dozu ya da plasebo yapıldığı  vurgulanan açıklamada, plasebo olan kişilerde 109 Kovid-19 vakası görülürken  takviye aşısı olanlarda yalnızca 5 kişide vaka görüldüğü ifade edildi.
 
Açıklamada, araştırma sonucunun Pfizer’ın Kovid-19 aşısının etkisinin  zamanla düştüğünü teyit ettiğinin de altı çizildi.
 
Pfizer’ın Başkanı Albert Bourla, yaptığı açıklamada, "Bu sonuçlar  insanları bu hastalıktan korumak konusunda takviye aşılarının faydasını ortaya  koydu. Dünyada aşı olmamış kesimlerin aşıya ulaşmasını sağlamanın yanı sıra  takviye aşıların da bu salgınla mücadelede önemli bir yeri bulunduğuna  inanıyoruz" dedi.
 
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) eylül ayında Pfizer/BioNtech aşısının  takviye dozunun 65 yaş üzeri ve risk altında çalışan kişilere yapılmasını  onaylamıştı.
 
FDA, dün, Moderna veya Johnson & Johnson aşısı olmuş kişilerin  isterlerse Pfizer/BioNtech aşısının takviye dozunu olmalarına da onay vermişti.

ETİKETLER

Pfizer ABD takviye dozu BioNTech
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.