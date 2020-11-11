ABD merkezli ilaç firması Pfizer'in koronavirüs aşısı ile ilgili yeni açıklamalar ve gelişmeler devam ediyor. Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, eşi Özlem Türeci ile çalışan BioNTech şirketi ve Pfizer şirketi tarafından geliştirilen aşının yüzde 90'dan fazla başarı sağladığı ortaya çıkınca, aşı hakkıdaki araştırmalar da arttı. Aşı hakkında yapılan araştırmalarda en merak edilen yan etkiler oldu. Pfizer koronavirüs aşısının yan etkileri olduğundan bahseden gönüllüler, aşı sonra neler hissettiklerini anlattı. Pfizer aşısının yan etkileri nelerdir? Pfizer aşı gönüllüleri anlattı…

ABD merkezli ilaç firması Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, eşi Özlem Türeci ile çalışan BioNTech şirketinin bulduğu koronavirüs aşısının yan etkileri merak ediliyor. Salgının etkisi tüm dünyada yeniden artınca, aşı haberleri umut ışığı oluyor. Ancak aşı konusunda temkinli olan vatandaşlar ne gibi yan etkilere neden olacağını araştırıyor. Pfizer ve BioNTech imzalı koronavirüs aşısına yönelik yan etkileri aşı gönüllüleri anlattı. Pfizer aşısının yan etkileri nelerdir?

PFİZER AŞISININ YAN ETKİLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Yüzde 90'dan fazla etkinliği kanıtlanan koronavirüs aşısı 43 bini aşkın kişi üzerinde denenmiş ve 3. Faz denemeleri sonrası yüzde 90 oranında olumlu sonuç alındığı ilan edilmişti. Haberin ardından aşı denemelerinde bulunan gönüllüler koronavirüs aşısına ilişkin hissetikeri yan etkileri anlattı

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; denemelere gönüllü olarak katılanlardan bazıları aşının yan etkilerini grip aşısı ile kıyaslarken, bazıları ise "ağır bir akşamdan kalma hissi" ile tanımladı.

ABD'nin Missouri eyaletinden 45 yaşındaki Carrie de denemelerde yer alan isimler arasında bulunuyor. Başağrısı, ateş ve vücudunun her tarafında ağrı yaşadığını beyan eden Carrie, ilk dozun ardından yan etkilerin grip aşısının yan etkilerine benzer olduğunu, ikinci dozun ardından ise daha şiddetlendiğini söyledi.

Teksas Austin'den Glenn Deshields ise BioNTech'in geliştirdiği aşının yan etkilerini "şiddetli bir akşamdan kalma" hissiyle kıyasladı. 44 yaşındaki Deshields, sonrasında doktoru vasıtasıyla antikor testi yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını, bu nedenle kendisine placebo (ilaçmış gibi verilen fonksiyonsuz madde) verilmediğini anladığını aktardı.

Kendi bağışıklık reaksiyonun koronavirüs aşısı yapıldığına dair emin olmasını sağladığını belirten Deshields, Pfizer/BioNTech aşısının geniş çaptaki klinik deneyler sırasında yüzde 90'dan fazla etkili olduğuna dair haberden ötürü "çok heyecanlandığını" belirtti