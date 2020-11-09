Pfizer aşı kimin, sahibi kim? Pfizer Biontech hangi ülkenin?

Pfizer ve Almanya merkezli BioNTech şirketlerinden yapılan açıklamaya göre en azından bir semptom gösteren 94 kişiye yapılan aşı uygulamasında aşının etkinlik oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğu belirlendi. Aşı haberinin duyurulmasının ardından Pfizer aşı kimin? Pfizer'in sahibi kim? Pfizer Biontech hangi ülkenin? İşte Pfizer ilaç firması hakkında merak edilenler…

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin Pfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen koronavirüs aşısından müjdeli haber geldi. Pfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının enfeksiyonu yüzde 90'dan fazla önlediği açıklandı. 43 binden fazla gönüllüyle yapılan araştırmada bir gruba iki doz deneysel aşı diğer gruba tuzlu su plasebo verildi. Yapılan çalışmada aşının yüzde 90’dan fazla etkili olduğu görüldü. Hala devam eden çalışmalar ve etki düzeyi araştırması sürmesine rağmen aşının işe yaradığının ortaya konulduğunu belirten Pfizer CEO'su Albert Bourla, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün" derken "Aşama 3, COVID-19 aşısı denememizin ilk sonuçlarıdır. Bu aşama aşımızın COVID-19'u önleme yeteneğinin ilk kanıtını ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. Peki, Pfizer aşı kimin? Pfizer Biontech hangi ülkenin, sahibi kim?

Türkiye’de dahil olmak üzere 6 ülkede 43 bin 500 kişi üzerinde test edilen aşının üreticilerinin bu ay sonunda acil kullanım onayı için başvuruda bulunmayı planladığı bildirildi. Aşı, üç hafta arayla iki doz halinde uygulanacak.

Pfizer, yıl sonuna kadar 50 milyon doz aşıyı piyasaya sürebilmeyi planlıyor. Pfizer CEO'su Albert Bourla konuyla ilgili olarak, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün. Koronavirüs aşımızın üçüncü faz sonuçları, aşının COVId-19'a karşı koruma sağladığını gösterdi."

PFIZER SAHİBİ KİMDİR?

Pfizer Anonim Şirketi, dünyanın önde ilaç şirketlerinden biridir. Dünya ve Türkiye ilaç sektörünün önde gelen firmalardandır. Charles Pfizer ve Charles Erhart adlı kuzenler tarafından 1849 yılında kurulmuş olup; hâlâ etkinliğini sürdürmektedir.

PFIZER HANGİ ÜLKENİN?

Yıllık 53,6 milyar dolarlık geliri ile dünya ilaç şirketleri arasında ilk sıralarda yer alıyor Pfizer, 63 yıldır Türkiye'ye yatırım yapıyor, 1000'e yakın çalışanı ile Türk tıbbına sunduğu 100'den fazla ürün formunun yüzde 75'ini Türkiye'de üretiyor.

1849, Amerika kurulan firmanın 175 ülkede yaklaşık 100.000 çalışanı var. Tüm dünyada 2018 yılı itibariyle 100'ü aşkın Ar-Ge projesine sahip olan Pfizer, 15 farklı tedavi alanında geniş ve çeşitlendirilmiş global ürün portföyüne sahip. Beşeri ilaçlar, aşılar, sağlık ürünleri ve biyoteknoloji alanlarında faaliyet gösteren, dünya ilaç şirketleri arasında ilk sıralarda yer alan bir sağlık şirketi olan Pfizer, her yıl Ar-Ge'ye 8 milyar dolar yatırım yapıyor.

Merkezi sinir sistemi, kardiyovasküler ve metabolik hastalıklar, ağrı, inflamasyon, immünoloji, nadir hastalıklar, biyobenzerler, onkoloji ve aşı gibi önemli tedavi alanlarında hastalara yeni çözümler sunacak, güçlü Ar-Ge projeleri üreten firmanın, dünya çapında 58 üretim tesisi var. 600'ü aşkın ilaç ve aşı çalışmasına sahip.

PFİZER TÜRKİYE

1957 kurulan Pfizer Türkiye’nin ise, 1000'e yakın çalışan mevcut. Firmanın kendilerini şu şekilde ifade ediyor.

Türk tıbbının hizmetine sunulan farklı tedavi alanlarında 90'dan fazla ürün ile yıllar içinde geliştirdiğimiz üretim kapasitesi ve devam eden ürün transferlerinin de tamamlanması ile birlikte aşı dahil ürünlerimizin hacim bazında yüzde 90'ını, değer bazında ise yüzde 64'ünü yerli üretiyor olacağız. Şu anda ise ürünlerimizin yüzde 75'ini yerli üretiyoruz. 2 Milyar TL'nin üzerindeki ciro ile Türkiye'nin 3. büyük ilaç şirketidir.