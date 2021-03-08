8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada anılıyor. Kadınların mücadeleleri dile getirilirken İslam'da kadının önemi ve kıymetine dair bilgiler de araştırılıyor. Bu özel ve anlamlı günde Peygamber efendimizin kadına verdiği önem ve Peygamberimizin kadınlar ile ilgili hadisleri merak ediliyor. İşte Peygamberimiz Hz. Muhammed'in kadınlar ile ilgili ilgili sözleri ...

İslam'da kadının önemi ayrıdır. İslam dininin kadına verdiği önemi apaçık gösteren ayet ve hadisler bulunmaktadır. Pek çok kişi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Peygamber efendimizin kadınlar için söylediği sözleri, hadisleri araştırıyor. İşte Peygamber efendimizin kadına verdiği önem ve Peygamberimizin kadınlar ile ilgili hadisleri...

PEYGAMBERİMİZİN KADINLARLA İLGİLİ HADİSLERİ VE SÖZLERİ

"Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz! Onlara şefkat ve sevgi ile muâmele ediniz! Onlar hakkında Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emâneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helâl edindiniz!" (Müslüm, Hac,147)

"Kadınların haklarını yerine getirme husûsunda Allâh'tan korkunuz! Zira siz onları Allâh'ın bir emaneti olarak aldınız." (Sahih-i Müslim)

"Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olan (iyi davranan)dır."

"Eşlerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, sakın onları dövmeyin ve onları incitecek çirkin sözler söylemeyin." (Ebu Davud, Nikak, 40-41)

"Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olan (iyi davranan)dır. (Müslim, Birr 149)

"Kadınlara ancak kerîm olanlar ikrâm ederler (değerli olanlar değer verirler); onlara kötülük edenler ise leîm (kötü) kişilerdir." (İbn Mace, Edeb 3; Ebû Davud, Edeb 6, Rikak 22, İ'tisam 3; Müslim, Akdiye 11)

"Kadınların haklarını yerine getirme hususunda Allâh'tan korkunuz! Zîrâ siz onları Allâh'ın bir emaneti olarak aldınız."

"Sizin en hayırlınız, ehline (eşine ve çocuklarına) en hayırlı olanınızdır. Ve ben de ehline karşı en hayırlı olanınızım.

"En güzel dünya nimeti, insanın sahip olabileceği nimetlerin en hayırlısı: Zikreden dil, şükreden kalp ve insanın iman doğrultusunda (Müslümanca) yaşamasına yardımcı olan kadındır." (Tirmizî, Birr 13)

"Cennet annelerin ayakları altındadır." (Nesâî, Cihâd, 6)

"Ey insanlar! Kadınlar hakkında Allâh'dan korkunuz! Sizin kadınlarınız üzerinde hakkınız vardır."

Bir mü'min, erkek bir mü'mine kadına buğzetmesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse başka bir huyunu beğenir. (Müslim, Radâ' 61, hadis no: 1469)

"Kadınlar erkeklerin, diğer yarısıdır." (Ebu Davud, Tahanet,94; Tirmizi Tahanet 827)

“Kadınlarınızla iyi geçinin; eğer onlardan hoşlanmadı iseniz bile!..Olabilir ki bir şey, sizin hoşunuza gitmez de, Allâh onda bir çok hayır takdîr etmiş bulunur."

“Kadınlar hakkında birbirinize hayır tavsiye ediniz!”

“Allah sizden; kadınlara karşı iyi ve hayırlı olmanızı ister; çünkü onlar, sizin analarınız, kızlarınız veya teyzelerinizdir."

"Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür."

"Hanımını döven, Allah’a ve Resûlüne asi olur. Kıyamette onun hasmı ben olurum."

"Kadınlar erkeklerin, diğer yarısıdır."

"Mü'min bir erkek, mü'min bir kadına kızıp darılmasın! Eğer onun bir huyundan hoşlanmazsa, öbüründen memnûn olabilir."