Peygamberimizin dualarıyla kısa ve yazılı cuma mesajları 2020! Peygamberimizin Cuma sözleri…

Cuma mesajları, Cuma gününün kudretini sevdikleriyle paylaşmak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Mübarek gün namazlarla, dualarla idrak edilirken, corona virüsü kapsamında birbirinden uzakta olanlar da mesajlarla hayırlı cumalar diliyor. ‘’Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günü’’ eşine, dostuna, arkadaşına gönderdiği Cuma mesajlarıyla idrak ediyor. Cuma Gününün önemini Müslümanlarla paylaşan Peygamber Efendimizin dualarıyla Cuma mesajlarını derledik. İşte Peygamberimizin cuma sözleriyle kısa ve yazılı cuma mesajları 2020...

‘’Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı’’ hadisiyle de anlatılan Cuma gününde, whatsup, facebook, twitter gibi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmak ya da SMS olarak yakınlarına hayırlı cumalar dilemek isteyen vatandaşlar Cuma mesajları araştırmasına başladı. Müslüman aleminin en özel günüdür. Bizde anneye, eşe, dosta Peygamber Efendimizin dualarıyla Cuma mesajları derledik. İşte Cuma mesajları 2020 yeni yazılı

PEYGAMBER EFENDİMİZİN DUALARIYLA KISA CUMA MESAJLARI

“Allah’ım! Senin kudretinle sabaha çıktık, senin kudretinle akşama gireriz. Senin kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz de ancak sanadır.” Gün boyunca, her işinde Allah’ın rızasını gözeten Resûl-i Ekrem (s.a.s), daima O’na dayanır, güvenir ve “Allah’ım! Bana hayırlısını ver ve benim için en hayırlısını seç.” Hayırlı Cumalar...

''Ya Rabbi! Bu gecede olanların ve sonrasında olacakların hayrını senden dilerim. Bu gecede olanların ve daha sonrasında olacakların şerrinden de sana sığınırım.” Hayırlı Cumalar...

''Sığınacak yeri ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken; bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun.'' Hayırlı Cumalar...

''Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Nefsime takvayı nasip et ve onu arındır; onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah’ım! Huşû duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.'' Hayırlı Cumalar...

''Allah’ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.'' Hayırlı Cumalar...

Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım.” Hayırlı Cumalar...

Allah’ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccal’ın fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım.” Hayırlı Cumalar...

Lanetlik şeytandan Ulu Allah’a sığınırım. O tüm varlıkları hükmü altında tutar ve sınır¬sız derecede cömerttir.” Allah’ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım.” Hayırlı Cumalar...

''Allah'ım. Beyaz elbise kirlerden temizlendiği gibi, kalbimi günahlardan temizle. Kalbimi iki yüzlülükten, eylemlerimi gösterişten, dilimi yalandan, gözümü vefasızlıktan temizle. Şüphesiz Sen gözlerin hainliğini ve kalplerin sakladığını bilirsin.'' Hayırlı Cumalar...

''Allah'ım, hoşnutken de öfkeli iken de içten ve samimi söz söylemeyi Senden diliyorum. Fakirlikte de zenginlikte de iktisatlı olmayı Senden diliyorum.'' Hayırlı Cumalar...