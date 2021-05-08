Peygamberimiz Kadir Gecesinde ne yapardı? Peygamber efendimiz kadir gecesinde nasıl dua ederdi, Peygamberimizin kadir gecesi okuduğu dua…

Peygamber efendimizin kadir gecesi yaptığı ibadetler, okuduğu dualar bin aydan daha hayırlı bu kandil gününde merak ediliyor. 13 Nisan’da başlayan Ramazan ayı devam ederken, Ramazan’ının son 10 gününe denk gelen Kadir Gecesi bugün idrak ediliyor. Peki Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet ederdi? İşte Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi'nde okuduğu dualar...

Peygamberimiz Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet ederdi, ne yapardı? Ramazan ayının bitip, bayramın başlamasına az bir süre kala Kadir Gecesi’nde nasıl ibadet edileceği araştırılıyor. Vatandaşların kadir gecesi ibadetleri arasında merak ettiklerinden biri de Peygamberimiz Kadir Gecesi ibadetleri oldu. İşte Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi'nde okuduğu dualar...

PEYGAMBER EFENDİMİZ KADİR GECESİ'NDE NE YAPARDI? (OKUDUĞU DUALAR)

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Kenan Oral, Hazreti Muhammed’in bu önemli geceden önce ibadet etmeye başladığını ifade edip şunları aktardı:

“Peygamber Efendimiz, bu kıymetli zaman diliminde ibadet etmiş olmak için, Ramazan'ın son on gününde başka hiçbir zaman olmadığı kadar ibadet eder ve dünyevi işlerden uzaklaşıp mescitte itikafa çekilirdi. Ayrıca biz Müslümanların bu geceyi iyi değerlendirmesini istemiştir. İnanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya eden kimsenin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir.”

Süfyan-i Sevri kadir gecesi yapılacak ibadetler için şunları söyledi:

“Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir. (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

Peygamber Efendimiz'e salât ü selâmlar getirilmeli ve şefaatini ümit edilmelidir. Müminlerle helalleşilip, onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalıdır. Küs ve dargın olanlar ise barışmalı ve barıştırılmalıdır.

Namaz borcu olanlar nafile namazı kılmadan önce beş vakit kaza namazı kılmaları faziletli olacaktır. Kazası yoksa nafile kılabilir.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN KADİR GECESİ OKUDUĞU DUA

Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamber efendimizin Kadir Gecesi şu duayı okurdu;

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.

Peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:

-Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.