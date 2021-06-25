Peugeot'dan station wagon 308 geliyor!

PEUGEOT’nun ilk kez kompakt hatchback modeli yeni 308’de gösterdiği yeni tasarım dili bu kez yeni 308 SW’de karşımıza çıkacak.Yeni nesil teknoloji özelliklerinin yanı sıra yeni motor seçenekleriyle yollarla buluşmaya hazırlanan yeni PEUGEOT 308 SW’nin; benzinli, dizel ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere 3 farklı motor ve 7 farklı motor – şanzıman kombinasyonu bulunuyor.

Araç , 4,64 metre uzunluk ve 2,73 metre dingil mesafesiyle ideal bir iç mekân sunarken, normal kullanımda 608 litre olan ve arka koltukların katlanmasıyla 1634 litreye kadar ulaşan geniş bagaj hacmiyle de segmentinin beklentilerine tam anlamıyla yanıt veriyor. Yeni PEUGEOT 308 SW’nin 2022 yılında yollarla buluşması hedefleniyor.

Tasarımı, teknolojisi ve herkese hitap eden modelleriyle öne çıkan dünyanın en büyük otomotiv markalarından PEUGEOT, yeni PEUGEOT 308 SW’yi tanıttı. Markanın özgün tasarım dili ve güncel logosuna sahip olan yeni PEUGEOT 308 SW, gösterişli bir profile ve sofistike bir arka kısma sahip etkileyici tasarımıyla dikkat çekiyor. Yeni nesil teknoloji özelliklerinin yanı sıra zengin motor seçenekleriyle yollarla buluşmaya hazırlanan yeni PEUGEOT 308 SW’nin benzinli, dizel ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere 3 farklı motor ve 7 farklı motor – şanzıman kombinasyonu bulunuyor.

İki adet şarj edilebilir hibrit motor seçeneği



Model, iki adet şarj edilebilir hibrit motor seçeneğinin yanında benzinli ve dizel olarak da tercih edilebiliyor. PEUGEOT 308 SW’de sunulan şarj edilebilir hibrit motorlardan ilkini HYBRID 225 e-EAT8 oluşturuyor. Bu seçenekte, 180 HP’lik PureTech benzinli motor ve e-EAT8 otomatik şanzımana 81 kW gücündeki elektrik motor entegre ediliyor.

Böylece km başına 26 gr C0² ve 59 km’ye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili (WLTP normuna uygun olarak, onay sürecinde) sağlanıyor. HYBRID 180 e-EAT8’de ise 150 HP’lik PureTech benzinli motor ve e-EAT8 otomatik şanzıman 81 kW gücündeki elektrikli motorla kombinleniyor.