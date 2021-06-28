Petshop ve Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitimi başlıyor!

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü, petshop sahiplerine ve hayvan severlere yönelik ücretsiz sertifikalı eğitim semineri düzenleyecek. Eğitimlere katılmak isteyenlerin 1 Temmuz Perşembe günü mesai bitimine kadar dilekçe yoluyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne başvurması gerekiyor.

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü, 5 Temmuz Pazartesi günü Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereği 'Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitim i' gerçekleştirecek. 6 Temmuz Salı günü de 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde 'Ev ve Süs Hayvanı Satışı Yapan Kişilere- Petshop Sahiplerine' yönelik ücretsiz sertifikalı eğitim semineri düzenleyecek.

SINIRLI KONTENJAN

Eğitimler, Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda kontenjan ile gerçekleştirilecek. Eğitimlere katılmak isteyenler, 1 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'a kadar, dilekçe yoluyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne başvurabilecek. Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olmak isteyenler de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını bitirmiş olmak, kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, hayvan koruma dernek ve vakıflarına üye ya da bu konuda faydalı hizmetler yapmış olmak şartları aranıyor.

Başvuru esnasında istenilen evraklar şöyle:

1. T.C. kimlik no, adres ve iletişim bilgilerinin yer aldığı dilekçe,

2. Başvuru Formu (Tarım ve Orman Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü'nden temin edebilecek),

3. Katılımcıların, hayvan koruma dernek ve vakıflarına üye ya da bu konuda faydalı hizmetler yapmış olduğunu gösteren belge,

4. İkametgah belgesi,

5. 2 adet vesikalık fotoğraf,

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi.