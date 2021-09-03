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Petrol sızıntısı Hatay sahiline ulaştı... Türkiye sızıntıya karşı teyakkuzda

03 Eylül 2021 Cuma - 17:53 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 17:53

İç savaştan önce Suriye'nin yakıt ihtiyacının beşte birini karşılayan Banyas Santrali'nden sızan petrol nedeniyle Akdeniz'de alarm var. Kirliliğin Kıbrıs'a ulaşma riski vardı. Ancak rüzgar yön değiştirdi ve şimdi Türkiye kıyıları risk altında. Hatay'da Samandağ sahilinde petrol atıklarına rastlandı. Bölgede son durum ne? CNN TÜRK Ankara muhabiri Gülşen Coşkun aktardı.


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Hatay petrol sızıntısı Suriye Banyas Santrali Akdenizde alarm
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