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Petrol müjdesi! Bakan Dönmez tarih verdi

28 Mayıs 2021 Cuma - 10:55 | Son Güncelleme : 28 05 2021 - 10:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın petrol müjdesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, 2023 yılına dikkat çekerek yaptığı açıklamalarda, "Son bir ayda yaptığımız yeni keşiflerle gerek Güneydoğu'da gerekse Trakya'da günlük 6 bin 800 varillik bir üretim artışı sağlamış olduk. Geçtiğimiz yıl ortalama üretimimiz 51 bin 600 varildi. Bu yıl bu keşiflerle 60 bin varilin üstüne çıkmış olacağız. Hedefimiz 2023'te 100 bin varile çıkmak" dedi.


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