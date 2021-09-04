Petrol bulundu! Türkiye rekor üstüne rekor kırıyor

Petrol ile ilgili flaş açıklama! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılın mayıs ayında karadaki üç petrol kuyusunda daha petrol keşfedildiğinde sarfettiği "Açılan yeni kuyuların yanında daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık" sözleriyle dikkat çektiği petrol üretimi noktasında Türkiye rekor üstüne rekor kırıyor.

Türkiye bir taraftan Karadeniz 'de yaptığı keşiflerle denizlerde doğalgaz üretimine hazırlanırken, diğer taraftan da petrol üretimini artırıyor. İlk altı ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla ham petrol üretimi yüzde 10 artarak 11 milyon 725 bin varile yükseldi.

Türkiye bir taraftan Karadeniz'de yaptığı keşiflerle denizlerde doğalgaz üretimine hazırlanırken, diğer taraftan da petrol üretimini artırıyor. İlk altı ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla ham petrol üretimi yüzde 10 artarak 11 milyon 725 bin varile yükseldi.

1 MİLYON VARİL ARTTI

2021'in ilk altı ayında yurt içi ham petrol üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon varil arttı. Türkiye hem devlet hem de özel sektörün yoğun aramalarıyla ilk altı ayda 11 milyon 725 bin varil ham petrol üretti. Yükselen petrol üretiminde liderliği Türkiye'nin milli petrol şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) üstlenirken, ilk altı ayda üretilen 11 milyon 725 bin varilin, 8 milyon 900 bin varilini üreten şirket, yurt içi ham petrol üretiminin yüzde 75'ini gerçekleştiriyor. Türkiye söz konusu üretim rakamlarıyla 2020'nin aynı döneminde elde edilen 10 milyon 731 bin varil üretimi de yaklaşık yüzde 10 artırmış oldu.

BU YIL KARADA 3 KUYUDAN DAHA ÜRETİM BAŞLADI