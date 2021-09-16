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Petrol bulundu! Flaş şehit detayı!

AA |  16 Eylül 2021 Perşembe - 12:11 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 12:11

Petrol keşfi ile ilgili son dakika açıklaması! Petrol bulundu. Şırnak'ın Cizre ilçesinde petrol keşfedilerek üretime alınan kuyuya, şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in adı verildi.


Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) 2017'den itibaren  bölgede Silopi havzası ve civarı öncelikli arama alanları olarak belirlenerek,  yoğun sismik veri toplama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Cizre'de 13 Eylül'de günlük 400 varil debi ile üretime  alınan kuyuda keşfedilen petrolün 35 API graviteye sahip olduğu belirlendi.
 
Üretim testleri devam eden kuyuya, Şırnak'ın İdil ilçesinde 2019'da  PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana  gelen patlamada şehit olan Esma Çevik'in ismi verildi.
 
Kuyunun bulunduğu bölgede düzenlenen programa, Şırnak Valisi Ali Hamza  Pehlivan, TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, 23.  Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet  Yarka ve diğer ilgililer katıldı.
 
"Siftah Gabar'dan, bereketi Allah'tan"
 
Vali Pehlivan, yaptığı açıklamada, keşif haberini mutlulukla  karşıladıklarını belirterek, "Şırnak'ta bir ilk yaşanıyor." dedi.
 
Tarihi ve mutlu bir gün yaşadıklarını, bunun güzel bir başlangıç  olduğunu dile getiren Pehlivan, "Şırnak'ta, Gabar'da, Kızılsu'da, Akçay'da  yıllardır çalışması yürütülen ve bugün mutlu neticeye erişilen bir kuyunun  açılışına hep birlikte tanıklık etmenin haklı mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz."  diye konuştu.
 
"Devletimizin, başta güvenlik birimleri olmak üzere, teröre karşı  kararlılıkla ortaya koyduğu mücadeleler neticesinde bölgemizde ve ilimizde  yakalanan güvenlik ve huzur iklimi her sahada meyvelerini vermeye devam ediyor.  Farklı lokasyonlarda sürdürülmekte olan araştırma çalışmaları kapsamında ilimizin  ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak böylesi önemli keşifler yapılması  hepimizi gururlandırıyor." diyen Pehlivan, kuyuya şehit Çevik'in adının  verilmesinin de büyük anlam taşıdığını vurguladı.
 
Silopi'den de yakında güzel haberler beklediklerine işaret eden  Pehlivan, Doğu ve Güneydoğu'da TPAO'nun çok kapsamlı çalışmaları olduğunu,  bunlardan netice alınmaya başlandığını söyledi.
 
Pehlivan, şunları kaydetti: "Bölgemizde, ülkemizde yeni yataklar keşfedilmek suretiyle diğer  birçok konuda olduğu gibi bu alanda da ülkemizin yıldızı parlayacaktır. İnşallah  devamı gelecektir. Sayelerinde bugün bu faaliyetleri güvenle yapabildiğimiz bütün  şehitlerimizi minnet ve rahmetle yad ediyorum. Yapılan keşfin, açılan petrol  kuyusunun hayırlı olmasını, artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle  Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığımıza, TPAO Genel Müdürlüğümüze ve ilgili ekiplerine, sürecin başından  beri çalışmalara nezaret ederek güvenliği sağlayan güvenlik birimlerimize  şükranlarımızı sunuyorum. Siftah Gabar'dan, bereketi Allah'tan."
 
 
"Bölgedeki çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek"
 
TPAO Genel Müdürü Bilgin de "Şırnak ili sınırlarında yeni bir arama  sahasında, daha önce aranmamış bölgede ilk kez ekonomik bir petrol keşfi  gerçekleştirmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bölgedeki çalışmalarımız tüm  hızıyla devam edecek." ifadelerini kullandı.
 
Belediye Başkanı Yarka ise bu günleri görmekten duydukları mutluluğu  ifade etti.
 
İlde petrol bulunmasının tüm Şırnaklıları heyecanlandırdığını anlatan  Yarka, bu keşfin hem şehre hem de ülkeye çok büyük katkıları olacağına inandığını  dile getirdi.
 
Şırnak'ın İdil ilçesinde 9 Aralık 2019'da PKK'lı teröristlerce  tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada  Astsubay Üstçavuş Esma Çevik (30) ve Uzman Çavuş Kemal Sayar (35) şehit olmuş, 7  güvenlik görevlisi de yaralanmıştı.
 

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