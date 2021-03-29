Petr Kellner kimdir? Çekya'nın en zengin iş insanı Petr Kellner hakkında merak edilenler…

Çekya'nın en zengin iş insanı Petr Kellner'ın yaşamını yitirdiği açıklandı. Milyarder olan ve ülkenin en zengin insanı olarak bilinen Kellner'ın Alaska'da seyahat ettiği helikopterin düşmesi sonucunda olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtilirken soruşturma başlatıldı.

54 yaşındaki Petr Kellner helikopter kazasında öldü. 2020 verilerine göre 19 milyar dolardan fazla varlığı olan Kellner’ın Alaska’da seyahat ettiği sırada içinde bulunduğu helikopterin düştüğü açıklandı. Uluslararası haber ajanslarına son dakika gelişmesi olarak yansıyan olayda Kellner’ın ve o sırada helikopterde bulunan Gregory Harms, Benjamin Larochaix, Sean McMannany ve pilot Zachary Russel’ın da yaşamını yitirdiği kaydedildi.

PETR KELLNER KİMDİR?

Kellner, çalışma hayatına fotokobici olarak başladı. 1991'de ise yatırım fonu PPF'i kurdu.

ABD dergisi Forbes'e göre Çek Cumhuriyeti'nin en zengin adamı ve dünyanın 73. en büyük serveti olan Petr Kellner, Çekya'nın da en zengin iş insanı olarak tanınıyordu.

Finans, telekomünikasyon, imalat, medya ve biyoteknoloji gibi alanlarda işletmeleri kontrol eden PPF'nin sahibi olan Kellnet, Haziran 2020 itibarıyla şirketin varlıklarının 52 milyar dolar olduğunu söylemişti.

ÜLKENİN EN ZENGİN İNSANI

Kadife Devrimi’nden sonra Çekya’da ithalat ve ihracat yapan Kellner, 1991’de yatırım fonu PPF’i kurdu. Kısa sürede büyük başarılara ulaşan şirket Kellner’ı da ülkenin en zengin insanı haline getirdi.

Forbes’un yayınladığı listelerde dünyanın en zengin milyarderleri arasında gösterilen Kellner, ülkenin en zengin iş insanı olarak tanınıyordu.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tordrillo Mountain Lodge isimli tesiste kaldığı açıklanan Kellner ile ilgili açıklama yapan şirket sözcüsü Mary Ann Pruitt, “3 misafir ve iki rehber vardı. Harms, helikopterli kayak konusunda Alaska’nın en iyisiydi ve uzun yıllar birlikte çalıştık. Bu işteki en deneyimli rehberdi. McMannany de 10 yılı aşkın bir süredir rehber ve son 5 yıldır birlikte çalıştık. O da çığ konusunda bir uzmandı ve çok deneyimliydi” dedi.

Pruitt, “Kellner ve Larochaix, sadık müşterilerimizdendi ve sık sık bizi ziyarete gelirlerdi. Bu acı haber hem çalışanlarımız hem de yakınları için çok acı” dedi.

Eurocopter AS50 tipi helikopterin neden düştüğü bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.