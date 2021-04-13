Petek Dinçöz'e şok! 22 bin 550 lira...

"BİLGİM DIŞINDA ANLAŞIP ÜCRETİMİ ÖDEMEDİLER"

Duruşma sonrası yazılı açıklama yapan Fırat Avşar, "Petek Dinçöz Kodaloğlu daha öncesinde sunuculuğunu yaptığı 'Arım Balım Peteğim' programından kaynaklı alacağının tahsili için dava açmış ve avukat Şevket Küçükaslan'ı vekil olarak tayin etmiştir. Şevket Küçükaslan davayı kazanmış ve davada mahkeme Petek Dinçöz'e yaklaşık 20 milyon civarında verilmesine hükmetmiştir."

"Davanın bitmesi üzerine avukat Şevket Küçükaslan, Petek Dinçöz Kodaloğlu'ndan avukatlık ücretini alamamış, vekâlet ücretinin tahsili için benimle görüşmüştür. Şevket Küçükaslan'ın avukatlığını yaparak Petek Dinçöz Kodaloğlu'na dava açmıştık. Sonra Petek Dinçöz Kodaloğlu ile Şevket Küçükaslan hak etmiş bulunduğum avukatlık ücretimi ödememek için bilgim dahilinde olmadan anlaşmışlardır."

"Her iki tarafın bilgim dışında anlaşması nedeniyle avukatlık ücretimin ödenmesi için gerek Petek Dinçöz Kodaloğlu ve avukat Şevket Küçükaslan dava açtım" dedi.