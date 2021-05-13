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Petek Dinçöz bayram harçlığını beğenmedi: Kusura bakma, akşam yemek yok!
Şarkıcı Petek Dinçöz, 2014 yılında iş adamı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adından oğulları olan çift, Ramazan Bayramı'nı ailece kutladı. Dinçöz bu anları takipçileriyle paylaştı.
Yıllar önce çıkardığı 'Foolish Casanova' şarkısıyla ünlenen ve günümüzde de adından söz ettirmeyi başaran Petek Dinçöz, uzun süredir ailesiyle evinde zaman geçiriyor.