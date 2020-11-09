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Peşmerge Tugay Komutanı: 'PKK, Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğramıştır'

Peşmerge Tugay Komutanı: 'PKK, Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğramıştır'