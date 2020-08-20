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Peşindeki dedektifler adresini buldu! 'Tosuncuk'un hangi ülkede olduğu netleşti

Yüksek kâr payı vaadiyle 80 bin kişiden topladığı 500 milyon TL'nin üzerindeki parayla kayıplara karışan ve 2.5 yıldır firarda olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın izini sürmek için harekete geçen dedektiflik bürosu çalışmalarını tamamladı.

Peşindeki dedektifler adresini buldu! 'Tosuncuk'un hangi ülkede olduğu netleşti 2016 yılında 10 bin lira sermayeyle kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle katılımcılara yüksek kazanç vadederek yaklaşık 500 milyon liralık vurgun yapan ve 2.5 yıldır firarda olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a ilişkin yürütülen araştırma tamamlandı.
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