Peş peşe orman yangınları! Çanakkale, Muğla...

Son dakika haberi... Çanakkale'nin Ezine ve Gelibolu ilçelerinde orman yangın çıktı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bulunan bir ağaçlık alan da alevlere teslim oldu. Yangınların söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Tavaklı köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Ayvacık ve Bayramiç Orman İşletme Müdürlükleri, Ezine Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler, arazöz ve diğer ekipmanlarla alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmasına 2 helikopterin yanı sıra Ezine ve Geyikli belediyelerine ait itfaiye araçlarıyla destek sağlanıyor. Geniş bir alana yayılan alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

SEYDİKEMER'DE ORMAN YANGINI

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Karaköy Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili bölgede, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler yangını, orman ekiplerine bildirdi. Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

GELİBOLU'DA 20 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında yaklaşık 20 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Gelibolu'ya bağlı Ortaköy mevkiinde saat 13.30 sıralarında başlayan yangını söndürme çalışmalarına 3 helikopter, çevre belediyelerine ait itfaiye araçları,10 arazöz ve çok sayıda tanker katıldı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılmaya başlayan alevlerin bölgedeki askeri birliklere yakınlaşması tedirgin etti. Karadan ve havadan yapılan müdahalelerin ardından yangın söndürüldü. Yaklaşık 20 dönüm alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor.