Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişi için gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 20'si aktif görevde 27 askerin yakalanması için 18 ilde operasyon düzenlendi.
İSTANBUL'DA 74 GÖZALTI KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 32'si muvazzaf asker 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi