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Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişi için gözaltı kararı

İHA |  28 Mayıs 2019 Salı - 7:41 | Son Güncelleme : 28 05 2019 - 8:01

Adana merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 20'si aktif görevde 27 asker hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada ise 32'si muvazzaf asker 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl  Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekiplerince, örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
 
Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 20'si aktif görevde 27  askerin yakalanması için 18 ilde operasyon düzenlendi.
 
Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık  kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü
 
İSTANBUL'DA 74 GÖZALTI KARARI
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına  yönelik soruşturmada, 32'si muvazzaf asker 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı  verildi

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