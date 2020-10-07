07 Ekim 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.152 -0.12 EURO 9,2780 1.38
USD 7,8820 1.08 ALTIN 477,320 1.38
CANLI BORSA
TÜMÜ

Peş peşe geçtiler! S-400'ler Samsun'da görüntülendi

İHA |  07 Ekim 2020 Çarşamba - 17:57 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 17:57

Türkiye'ye ait S-400 hava savunma sistemlerini test için Sinop'a götüren araçlar Samsun'dan geçişi sırasında görüntülendi.


Ankara’dan yola çıktığı öğrenilen S-400 hava savunma sisteminin test için Sinop'a götürülen S-400'ü taşıyan askeri araçlar dün olduğu gibi bugün de Samsun'dan Sinop'a geçişi sağlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerine(TSK) ait S-400'ler Samsun’dan geçerken görüntülenirken, polisin yol boyu güvenlik önlemi alması dikkat çekti.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk görevi yaptı.

ETİKETLER

S-400 Samsun geçiş Türkiye
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.