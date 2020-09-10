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Peş peşe flaş kararlar! Karantina ihlali yapanlar KYK yurtlarına alınacak ve...

10 Eylül 2020 Perşembe - 9:56 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 10:01

Düzce, Çankırı, Afyonkarahisar ve Kayseri'de, corona virüs teşhisi konularak karantina ihlali yapan vatandaşların KYK yurtlarına alınacağı ve kaldıkları sürede masrafların da bu kişilerden tahsil edileceği açıklandı.


Karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden corona virüs hastalarına yönelik valiliklerden peş peşe kararlar geldi. Düzce, Çankırı, Afyonkarahisar ve Kayseri'de karantina ihlali yapan vatandaşlar KYK yurtlarına alınacak ve masraflar bu kişilerden tahsil edilecek.
 
DÜZCE
 
Düzce Valisi Cevdet Atay, corona virüs teşhisi konularak karantina ihlali yapan vatandaşların KYK yurtlarına alınacağını duyurdu. Vali Atay, kaldıkları sürede masrafların bu kişilerden tahsil edileceğini açıkladı.
 
Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından açıklama yaparak corona virüs nedeniyle karantinada olan vatandaşları uyardı. Atay, sosyal medya paylaşımında, "İlimizde toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz" açıklamasında bulundu.
 
ÇANKIRI
 
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden corona virüs hastalarının, yurtlara yerleştireceklerini belirtti. 
 
Vali Ayaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, corona virüs vakalarını azalması için sağlık kurallarına uyulmasını istedi. Ayaz, "Yarından itibaren karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden corona virüs hastalarımız, geri kalan karantina sürelerini valiliğimizce belirlenen öğrenci yurdunda tamamlayacaklardır" ifadelerini kullandı.
 
AFYONKARAHİSAR
 
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz." ifadesini kullandı.
 
KAYSERİ
 
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni tip corona virüs  (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralına uymayanların yurtlara  yerleştirileceğini bildirdi. 
 
Vali Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, corona virüs  testi pozitif çıktığı için evde karantinada olması gerekenlere, dışarı çıkmaları  durumunda idari para cezası uygulandığını açıkladı.
 
Ayrıca bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu  kaydeden Günaydın, paylaşımında, "Bugünden itibaren bu kişiler yurtlara  yerleştirilecek olup ücreti kendilerinden tahsil edilecektir." ifadesini  kullandı.
 

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