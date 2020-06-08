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Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var

AA |  08 Haziran 2020 Pazartesi - 12:25 | Son Güncelleme : 08 06 2020 - 12:25

Bursa, Gaziantep, Tokat ve Balıkesir merkezli çok sayıda ilde FETÖ operasyonu başladı. Operasyonlarda aralarında muvazzaf askerler ve polislerinde de de bulunduğu çok sayıda gözaltı var.


Türkiye'de birçok ilde aynı anda FETÖ operasyonu başladı. Haberler peş peşe geliyor... Bursa merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ)  yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden  35'i yakalandı.  Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, terör  örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 12 zanlı  ile FETÖ'nün iletişim yöntemlerinden olduğu bilinen sabit ve ankesörlü hatlardan  ardışık arandıkları tespit edilen 18 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.  Örgüt faaliyetlerine katıldıkları tespit edilen 11 zanlı için de gözaltı kararı  çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı verilen bir kişinin ise suçu başka soruşturma  kapsamında olduğundan dosyası ayrıldı.  İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile  Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, söz konusu 41 şüphelinin  yakalanması için Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir,  Çanakkale, Elazığ, Isparta, Ordu, Trabzon, Yalova, Ağrı, Nevşehir, Kırklareli Denizli ve Amasya'da belirlenen adreslere operasyon başlattı.  Zanlılardan 5'inin muvazzaf astsubay, birinin muvazzaf uzman çavuş,  birinin emekli astsubay, 7'sinin kapatılan askeri okul öğrencisi ile 4'ünün  "mahrem imam" olduğu öğrenildi. Bu kişilerden 35'ini gözaltına alan ekipler, diğer 6 zanlının  yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
 
 
Tokat'ta FETÖ'nün "il yapılanması"na yönelik soruşturmada 18 şüpheliye  gözaltı kararı
 
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il  yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı  verildi.  Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde,  FETÖ'nün il yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla aralarında doktor, hemşire ve  öğretim elemanının da bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.   İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için  çalışma başlattı.
 
Blıkesir merkezli FETÖ soruşturması: 74 emniyetçi için yakalama kararı.
 
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yaklaşık 6 ay önce başlatılan soruşturma kapsamında terör örgütünün 'mahrem imamları' ile irtibatlı olan şüpheliler tespit edildi. Meslekten ihraç edilen 6 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 11 komiser yardımcısı, 4 baş polis ve 52 polis memuru hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerin, örgüt sohbetlerine katıldıkları, himmet adı altında para verdikleri, örgütün üst yönetimi tarafından gizli kod sistemi ile kodlandıkları öğrenildi. Verilen yakalama kararları doğrultusunda Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir, İstanbul, Manisa, Konya, Erzincan, Kayseri, Kütahya, Kahramanmaraş, Ankara, Kocaeli, Çanakkale, Samsun ve Bursa'da eş zamanlı operasyon başlattı.
 
Gaziantep'te 34 kişiye operasyon 
 
Gaziantep merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturmada 24'ü aktif  görevdeki emniyet personeli 33 şüpheli gözaltına alındı.    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'nin eylem ve  faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına  yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.  Terör örgütünün iletişim yöntemlerinden olduğu bilinen sabit ve  ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları belirlenen 24'ü aktif görevdeki emniyet  personeli, ihraç edilmiş veya istifa etmiş emniyet görevlileri ile başarısız  polis okulu öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 33 zanlı hakkında gözaltı  kararı verildiği bildirildi.  Gaziantep merkezli 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda  şüphelilerin tamanının gözaltına alındığı kaydedildi.
 
 

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