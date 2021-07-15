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Peş peşe acı haberler geliyor! Evleri yıkıp geçti, felaket...
Rize'de kayıp olan 1 kişiyi arama çalışması devam ederken, 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki sel ve heyelanlarla ilgili İçişleri Bakanı Soylu ve Rize Valisi Çeber ile telefonda görüşerek bölgedeki durum hakkında bilgi aldı. Erdoğan, Rize'de yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti. İşte haberin detayları
Rize'nin Güneysu ilçesinde şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanın yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Sel ve heyelan nedeniyle ilçe merkezinde iki caddede yaklaşık 3 metre yüksekliğinde toprak birikintisi oluştu. Gece geç saatlerden itibaren çevre illerden ve Rize'den gelen ekipler ilçe merkezinde temizleme çalışmasını sürdürüyor.