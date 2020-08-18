Peruk ile medikal saç arasındaki farklar

Protez Saç Uzmanı Kadir Kanıkara, peruk ile medikal saç arasındaki farkları sizin için anlattı.

Medikal Saç, saç hastalıklarından muzdarip olan insanlar için tasarlanan özel bir saçlandırma yöntemidir.

Medikal saç; cildi hassas ve problemli olan normal saç dökülmelerinde, kemoterapi ve radyoterapi sonucu oluşan saç kayıplarında, alopesi hastalıklarında, liken hastalıklarında, pelat, trikotillomani gibi saç koparma hastalıklarında hastaya hem moral hem de güven verdiği için kadın, erkek ve çocuk uygulanan profesyonel bir yöntemdir.

Medikal saç diğer yöntemlere nazaran, daha ince ve gözenekli yapısından dolayı cilde dost olup, kişiye büyük bir konfor sağlamaktadır. Hafif ve transparan olması gözlerinize inanamayacağınız bir sonucun mimarisidir. Medikal saçı rakiplerinden ayıran büyük bir özelliğe sahiptir. Tedavi sürecinde başınıza uygulanması gereken herhangi bir losyon var ise kullanabilme imkanınızın olmasıdır.

Medikal saçın cilde uygulanan tarafına kullanılan jeller, hafiftir. Anti-alerjik olması, cildin çok çabuk alışmasını sağlamaktadır.

Peruk kullanımın zorlukları

Peruk ulaşılabilirlik gereği veya imkanlar doğrultusunda önünüze çıkmış olabilir. Ancak özellikle tedavi gören hastaların kendilerini rahat hissetmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla peruklar bu tür ihtiyaçları karşılayamamaktadır.

Peruklar; kafa derisinde aşırı kaşıntı, kızarıklık, kafada ağırlık hissiyatı, yana kaymalar, kafadan çıkmalar, doğal saç görüntüsünden uzak bir görüntü verir. Kafanızdayken duş almanıza engel olur. Bu gibi sorunlar yaratarak dilediğinizce kullanamazsınız. Rahatsızlık verici materyaldir.

Medikal saç kullanımının avantajları

Medikal saç, sizler için özel tasarlanır. Birçok doktor tarafından tavsiye edilmektedir. Tüm bu sorunların önüne geçmiş bir sistem olup, hafiflik ve konfor sağlar. Kafanızdan çıkartmadan kullanabilirsiniz. Saçlarınızla duş alabilirsiniz. Fön çektirip toplayabilirsiniz. Hatta denize dahi girebileceğiniz kimsenin fark edemeyeceği emsalsiz bir sistemdir.

Saçlardaki dökülme sizi ruhsal açıdan rahatsız edebilir. Birçok kişi bundan üzüntü duyar. Bu duygularınızı paylaşmaktan çekinmeyin. Medikal saç ile tanışarak, bu deneyimi yaşayan kişilerle konuşmak sizi rahatlatacaktır. Ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

Unutmayın daha iyi hissetmek, saçınızdan başlar. Eğer peruk kullanıyor ve saç protezine geçerek daha konforlu bir kullanım imkanına kavuşmak istiyorsanız, alanında uzman bir saç protezi kliniğinden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.