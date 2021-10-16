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Peru, Juan Guaido'nun atadığı büyükelçiyi artık tanımayacağını duyurdu

BOGOTA (AA)  |  16 Ekim 2021 Cumartesi - 8:47 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 8:47

Peru, Venezuela'da kendini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun Venezuela'nın Lima büyükelçisi olarak atadığı temsilciyi artık tanımayacağını duyurdu.


Peru basınında çıkan habere göre, Devlet Başkanı Pedro Castillo  hükümeti, yalnızca Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti tarafından  atanan büyükelçiyi Venezuela'nın resmi temsilcisi olarak tanıma kararı aldı.
 
Karşılıklı büyükelçilikler yeniden atandı
Peru Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Peru  Cumhuriyeti Hükümeti, Venezuela'nın yeni Lima Büyükelçisi olarak atadığı Sayın  Alexander Gabriel Yanez Deleuze'ye onay verdi." ifadesine yer verildi.
 
Öte yandan Dışişleri Bakanlığı aynı şekilde Twitter'dan bir açıklamada  daha bulunarak "Peru'nun yeni Karakas Büyükelçisi Sayın Richard Fredy Rojas  Garcia, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti'nden onay aldı." denildi.  Böylece Guaido'nun büyükelçi olarak atadığı Carlos Scull'un ülkedeki muhataplığı  son bulmuş oldu.
 
Venezuela krizi
Muhalif Guaido'nun destekçilerini de meydanlara dökerek 23 Ocak  2019'da kendisini ülkenin "geçici devlet başkanı" ilan etmesinin ardından başta  ABD olmak üzere Kanada, Şili, Peru, Brezilya, Guatemela, Kolombiya ve Paraguay  Guaido hükümetini tanıdıklarını açıklamıştı.
 

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