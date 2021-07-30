30 Temmuz 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.393 0.09 EURO 10,0140 -0.54
USD 8,4300 -0.30 ALTIN 491,680 -1.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

Peru-Ekvador sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem

30 Temmuz 2021 Cuma - 22:10 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 22:10

Peru-Ekvador sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), 6.1 büyüklüğünde bir depremin Peru-Ekvador sınır bölgesinde sarsıntıya neden olduğunu ancak sarsıntının ardından yalnızca küçük hasarların meydana geldiğini açıkladı.
 
Peru Sivil Savunma Enstitüsü (Indeci) Başkanı Alfredo Murgueytio, yeni seçilen Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun hasarı araştırmak için ülkenin kuzeyine seyahat etmeyi planladığını açıkladı.
 
Elektrik kesintisi meydana geldi
 
Sarsıntı sonrası bazı bölgelerde elektrik kesildi. Yerel basın, bölgesel altyapıda hafif hasar olduğunu bildirdi.
 
Can kaybı veya yaralanmayla ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

ETİKETLER

Peru-Ekvador deprem sınır
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.