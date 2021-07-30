Peru-Ekvador sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), 6.1 büyüklüğünde bir depremin Peru -Ekvador sınır bölgesinde sarsıntıya neden olduğunu ancak sarsıntının ardından yalnızca küçük hasarların meydana geldiğini açıkladı.

Peru Sivil Savunma Enstitüsü (Indeci) Başkanı Alfredo Murgueytio, yeni seçilen Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun hasarı araştırmak için ülkenin kuzeyine seyahat etmeyi planladığını açıkladı.

Elektrik kesintisi meydana geldi

Sarsıntı sonrası bazı bölgelerde elektrik kesildi. Yerel basın, bölgesel altyapıda hafif hasar olduğunu bildirdi.

Can kaybı veya yaralanmayla ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.