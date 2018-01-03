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Peru'da otobüs kayalıklara yuvarlandı: 25 ölü

03 Ocak 2018 Çarşamba - 1:28 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 1:28

Peru'da 57 yolcu taşıyan otobüs kayalıklara yuvarlandı, en az 25 kişi hayatını kaybetti.


Peru polisi, bir yolcu otobüsünün "Şeytan Dönemeci" olarak adlandırılan dar dağ yolundan kayalık sahile kadar yuvarlandığını ve en az 25 yolcunun öldüğünü bildirdi.
 
57 yolcu taşıyan otobüsün, bir traktörle çarpıştıktan sonra kayalıklardan yuvarlandığı iddia edildi.
 
Gönüllü kurtarma ekipleri, cesetlerin tüm kayalıklara yayıldığını söyledi. Hayatını kaybeden yolcuların çoğunun yeni yıl tatilini ailelerinin yanında geçirdikten sonra Lima'ya geri dönen kişiler olduğu açıklandı. Yaralılar, tedavi için hastaneye kaldırıldı.
 
"Şeytan Dönemeci" olarak bilinen yerin, dağ yolunda çok sayıda kazaya neden olan dar ve sisli bir bölge olduğu belirtildi.

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