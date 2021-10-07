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Peru'da başbakan ve tüm kabine istifa etti

AA |  07 Ekim 2021 Perşembe - 1:47 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 1:47

Peru'da Başbakan Guido Bellido ve kabinenin tamamının istifa ettiği duyuruldu.


Peru basınında çıkan habere göre, Devlet Başkanı Pedro Castillo,  Başbakan Bellido dahil kabinesinin tamamının istifa ettiğini doğrulayarak, yeni  kabinenin bu gece yemin edeceğini belirtti.
 
Başbakanın istifasının kabul edildiğini dile getiren Castillo,  "Yaptığı hizmetler için teşekkür ederim. Yeni kabinenin bu gece yemin edeceğini  sizlere bildirmek istiyorum." dedi.
 
Bellido, istifa mektubunda, "Kurumla ilgili tüm görevleri yerine  getirdikten sonra, talep ettiğiniz üzere Bakanlar Kurulu Başkanlığı görevimden  geri dönülemez şekilde istifamı yerine getiriyorum." ifadelerini kullandı.
 
Ülkede yeni kabinenin bu gece yerel saatte 20.00'de yemin etmesi  bekleniyor.
 
Peru'da, devlet başkanlığı seçimini kazanan Castillo, 28 Temmuz'da  parlamentoda yemin etmişti.

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Peru Guido Bellido kabine
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