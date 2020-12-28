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Peru'da 6,1 büyüklüğünde deprem!

AA |  28 Aralık 2020 Pazartesi - 7:13 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 7:13

Güney Amerika ülkesi Peru'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) Ulusal Sismoloji Merkezi, 45 kilometre  derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin güneyindeki Caraveli  eyaletine bağlı Chala kentinin 36 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.
 
Yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığını ancak  sarsıntı nedeniyle 8 binanın zarar gördüğünü belirtti.
 
Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan  Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.
 
Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde  595 kişi hayatını kaybetmişti.
 
  
 

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