Peru'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu

Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) Ulusal Sismoloji Merkezi, 93 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin güneyindeki Arequipa kentinin 28 kilometre güneydoğusunda olduğunu açıkladı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı ve şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru , "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.