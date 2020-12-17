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Peru'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu

AA |  17 Aralık 2020 Perşembe - 7:09 | Son Güncelleme : 17 12 2020 - 7:18

Güney Amerika ülkesi Peru'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) Ulusal Sismoloji Merkezi, 93 kilometre  derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin güneyindeki Arequipa  kentinin 28 kilometre güneydoğusunda olduğunu açıkladı.
 
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı ve şu ana kadar can veya  mal kaybı bildirilmedi.
 
Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan  Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.
 
Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde  595 kişi hayatını kaybetmişti.
 
  
 

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