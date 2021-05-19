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Personel alımı yapılıyor! 81 ilden başvurular alınıyor, şartlar...

19 Mayıs 2021 Çarşamba - 8:37 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 8:37

İş arayanlara iyi haber! Birçok kamu kurumu personel alımı yapıyor. Başvurular internet üzerinden yapılıyor. 22 kurum için 1750 personel aranıyor. İşte detaylar...


Her gün yeni sözleşmeli personel ve memur alımları yayınlanıyor. Kamu ilanlarının paylaşıldığı ‘kamuilan.ailevecalisma. gov.tr’ üzerinden halihazırda 22 kurum için 1750 personel aranıyor. Burada üniversitelerden belediyelere ve bakanlıklara kadar birçok kurum itfaiye erinden, zabıta memuruna kadar personel ilanı yer alıyor. İlan detaylarına da bu site üzerinden ulaşmak mümkün.
 
DAHA ÇOK SAĞLIKÇI
 
Türkiye’nin her ilinde iş imkanı bulunan sitede, ilanın şartları her duyuru için değişiklik gösteriyor. Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkileyen korona nedeniyle sağlık çalışanları da oldukça zor ve yorucu bir sene geçirdi.
 
Artan hasta sayıları ve hastanelerde yaşanan yoğunluğun da etkisiyle yıl boyunca sağlık personeli alımları oldukça fazlaydı. Yine bu yıl da ilanlar arasında özellikle üniversite hastanelerinde çalışmak üzere aranan sağlık personeli sayısı arttı.
 

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