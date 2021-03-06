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Perseverance Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirdi

AA |  06 Mart 2021 Cumartesi - 17:38 | Son Güncelleme : 06 03 2021 - 17:38

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) keşif aracı Perseverance, Mars yüzeyindeki ilk sürüşünü gerçekleştirdi.


NASA keşif aracı Perseverance'ın Mars'a inişinden 2 hafta sonra 4 Mart  Perşembe günü yaklaşık 6,5 metrelik sürüş yaptı.
 
Perseverance'ın mühendislerinden Anais Zarifian, keşif aracının  hareketinden duyduğu mutluluğu ifade ederek "Mars'ta bıraktığımız tekerlek  izlerini görebilirsiniz. Tekerlek izlerini gördüğüme bu kadar sevineceğimi  düşünmezdim." dedi.
 
Perseverance, 30 Haziran 2020'de ABD'nin Florida'daki Cape Canaveral  Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldıktan sonra yaklaşık 7 aylık ve 470 milyon  kilometrelik yolculuğun ardından 20 Şubat'ta Mars yüzeyine inmeyi başarmıştı.
 
Mars'a gönderilen en gelişmiş araç
 
NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve  plütonyum yakıtı ile çalışan Perseverance, Mars'a gönderilen araçlar içinde en  gelişmiş teknolojik özelliklere sahip olmasıyla biliniyor.
 
Uzay kurumu, Kızıl Gezegen'deki yeni misyonun gerçekleşmesi için  altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesi ve çalıştırılmasını  mümkün kılan sistem içinse 300 milyon dolar harcandığını açıklamıştı.
 
Kimyasal analizörü, 20 kamerası, örnek toplamak için kaya matkabı,  robotik bir "eli" ve bir minik helikopteri olan Perseverance'ın, keşif faaliyeti  için Mars'ta 2 yıl kalması planlanıyor.
 
  
 

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Perseverance Mars ilk sürüş
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