Perseid meteor yağmuru ne zaman? Perseid meteor yağmuru nereden izlenir? İşte 12 Ağustos meteor yağmuru Türkiye saati

Perseid meteor yağmuru yılın en popüler gökyüzü olaylarından biri. Perseid meteor yağmuru, Kuzey Yarımküre için genellikle yılın en etkileyici meteor yağmurudur. Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid Ağustos ayında gerçekleşiyor. Çıplak gözle izlenebilecek Perseid meteor (göktaşı) yağmuru yıl içinde gerçekleşen en ihtişamlı gök olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Perseid meteor yağmurunu en iyi şekilde görebilmek için ne zaman ve nasıl izleyeceğinizi bilmeniz gerekir. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman? Perseid meteor yağmuru saat kaçta olacak? Perseid meteor yağmuru nereden izlenir? 12 Ağustos meteor yağmuru Türkiye saati...

Dünya, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşan Perseid meteor yağmurunu izleyecek. Gökyüzü tutkunlarının heyecanla beklediği Perseid meteor yağmuruna saatler kaldı. Yılın en etkileyici gök olaylarından bir olarak kabul edilen Perseid meteor yağmuru bu gece göz kamaştıracak. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman? Perseid meteor yağmuru saat kaçta olacak? Perseid meteor yağmuru nereden izlenir? 12 Ağustos meteor yağmuru Türkiye saati

Perseid Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz -20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir. Perseid meteor yağmuru, Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Bu kalıntıların kaynağı olan Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı 133 yıllık bir döneme sahiptir. İlk kez 1992 yılında gözlenmiştir ve bir sonraki geçişini 2126 yılında yapacaktır.

METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUR?

Dünya yörüngesi üzerinde dolanırken, yolu üzerinde bulunan küçük (mikron büyüklüğünde) göktaşlarınına çarpışması ve bu göktaşlarının atmosferde sürtünmesi sonucunda yanmasıyla, meteor yağmurları oluşur. Bu küçük göktaşları gökyüzünde belirli bir noktadan yayılarak atmosfere girerler. Perseid meteor yağmuru da Swift - Tuttle kuyruklu yıldızın yörüngesi üzerine bıraktığı küçük toz parçalarının, yer atmosferi ile etkileşmesi sonucunda oluşur. Adını çıkış noktasının Perseus takımyıldızı doğrultusu ile çakışmasından alır.

Kuyruklu yıldızın uzayda bıraktığı atık madde her geçen yıl biraz daha azaldığından, Dünya'nın bu noktadan her geçişinde daha az sayıda Perseid yağmuru izleniyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEREDEN VE NASIL İZLENMELİ?

Meteor yağmurları sönük, çok geniş uzay açıda gerçekleşen ve çok kısa süren gök olayları olduğundan, yoğun ışık kirliliğine maruz kalan şehir merkezlerinden iyi görülemezler. Bunlar hızlı ve rastgele gerçekleşen olaylar olduğundan, dürbün veya teleskop türü optik cihazlarla da gözlenmesi mümkün değildir. Bu gök olayının en iyi izlenebileceği yerler, ışık kirliliğinden uzak, açık alanlardır. Perseid yağmurunu izlemek için kullanılacak en iyi gözlemsel alet çıplak gözdür. Ayrıca çok geniş açılı görüşe sahip (balık gözü lensli) kameralarla da kayıt yapılabilir. Bir küçük bilgi notu olarak belirtmek gerekir ki, atmosferle etkileşen meteor sayısı gece yarısından sonra daha fazla olacağından, gece yarısından sonra daha fazla meteor yağmuru gözlenebileceği söylenebilir.

Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı, NASA'ya göre 1862'de Lewis Swift ve Horace Tuttle tarafından keşfedildi. NASA'ya göre “Ağustos ortasında zirveye çıkan Perseid meteor yağmurları, yılın en iyi meteor yağmuru olarak kabul ediliyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA? 12-13 Ağustos'ta güneş sisteminde başıboş dolaşan küçük parçalar akıntı oluşturacak ve dünya da bu akıntının içerisine girecek. Dünya atmosferiyle etkileşen bu küçük parçacıkların bıraktığı yanma izleri gece daha iyi görülebilecek. 21.30’da gerçekleşecek olan Perseid Meteor gece saat 02.00 sıralarında Satürn ve sabah 04.00 sıralarında ise Mars şehir ışıklarından uzak yerlerinde görülebilecek.

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek.