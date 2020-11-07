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Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1500 yıllık insan iskeleti bulundu

AA |  07 Kasım 2020 Cumartesi - 23:53 | Son Güncelleme : 07 11 2020 - 23:53

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden olan Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazı alanında erkeğe ait 1500 yıllık iskelete rastlandı.


Yapılan yazılı açıklamaya göre, kazı çalışmaları sırasında 160 metre  uzunluğunda  ortaya  çıkarılan  merdiven yapısının   hemen yan kısmında sanduka   mezar tespit edildi.
 
İskeletin yanında ölü yemeği de bulunduğu belirtilen açıklamada şu  ifadelere yer verildi:
 
"Perre Antik kent 2020 kazısında 160 metre uzunluğunda ortaya  çıkarılan merdiven yapısının hemen yan kısmında çıkan sanduka mezarda erkek  iskeleti tespit edildi. İskelet 1500 yıl önce ölen birine ait. Sanduka mezarda  gömülen kişinin mezarına ölü yemeği bırakılmış. Ölü yemeğinde kanatlı bir  hayvanın kemikleri ortaya çıkarıldı. Yine başucunda pişmiş topraktan yapılmış bit  kase bulundu."
 

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Kommagene Krallığı Perre Antik Kenti Adıyaman
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