Periyodik muayene hizmetleri özelleştirilecek

ÖİB, Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamındaki periyodik muayene hizmetlerini özelleştirme kapsam ve programına aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı(ÖİB) 1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanuım kapsamındaki periyodik muayene hizmetlerini özelleştirme kapsam ve programına aldı.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Özelleştirme işlemleri, işletme hakkının verilmesi veya gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemlerinin ayrı ayrı veya birlikte uygulanılarak gerçekleştirilecek.

Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar periyodik muayene hizmetleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda devam ettirilecek. İhale dokümanlarında ve sözleşmelerde yer alacak hususları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından birlikte belirlenecek.

Özelleştirme sözleşmeleri, işletici ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından imzalanacak. Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2025 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi.