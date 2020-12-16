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Periscope kapanıyor mu? Twitter kararını verdi!

16 Aralık 2020 Çarşamba - 15:50 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 15:50

Periscope kapanıyor mu? Twitter, canlı yayın uygulaması Periscope'u, gelecek yıl Mart ayında kapatacağını açıkladı.


Twitter, Periscope’u Mart 2021’de kapatacağını duyurdu. Ancak, ana uygulaması içindeki entegre Twitter Live özelliği aracılığıyla canlı video akışı sunmaya devam edecek.

Twitter, bir blog gönderisinde "Periscope uygulaması, bir süredir sürdürülemez bir bakım modu durumunda. Geçtiğimiz birkaç yılda, kullanımın azaldığını gördük ve uygulamayı destekleme maliyetinin zamanla artmaya devam edeceğini biliyoruz" dedi.

Periscope Mart ayına kadar tamamen kapatılmayacak olsa da şirket, bugün kullanıma sunulan uygulamaların en son güncellemesinden başlayarak yeni hesap kayıtlarını zaten engelliyor. Kullanıcılar, gelecek yıl uygulama kapatılmadan önce hem Periscope videolarını hem de verilerini içeren bir arşivi indirme şansına sahip olacak.

 

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