Perinçek ailesi enkazdan çıkarıldı mı, tüm Türkiye tarafından hep bir ağızdan sorulan soruların başını çekiyordu. Doğanlar Apartmanı’nın enkazında anne ile dört çocuğunun yeri 16 saat sonra eşinin “Bu perdeler bizim evin” demesiyle tespit edildi. Ekipler tüm çabalarıyla yeni mucizelere imza atmak istiyor ve tüm titizliğiyle çalışıyor. Depremden 23 saat sonra anne ve 3 çocuğu enkazdan çıkarıldı. Perinçek çiftinin bir çocuğu müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, gözler enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif’teydi. Elif Perinçek bulundu mu?

Merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39’a çıktı. 885 kişi ise yaralandı. Depremde enkaza dönen apartmanların atlından teker teker vatandaşlar çıkarılmaya çalışılıyor. Enkaza dönen apartmanlardan biri olan Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nda da çalışmalar devam ediyor. Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olan Seher Dereli Perinçek (38), 10 yaşındaki ikizleri Elzem ve Ezel, 6 yaşındaki oğlu Umut ve 3 yaşındaki kızı Elif’le çöken binanın altında kaldı. Eşi Oğuz Perinçek ile iletişime geçen kadın eşine, “Ben de, çocuklar da iyiyiz” dedi. Peki, Perinçek ailesi enkazdan çıkarıldı mı? Elif Perinçek bulundu mu?

PERİNÇEK AİLESİ ENKAZDAN ÇIKARILDI MI?

Binanın tamamen çökmesinden dolayı ekipler ikinci kattaki Perinçek ailesinin evini tespit edemedi. Baba Perinçek dairenin yerini tül perdeden tanıyınca çalışmalar o bölgeye yoğunlaştı ve 16 saat sonra Perinçek ailesinin yeri tespit edilebildi. Manisa Büyükşehir İtfaiye ekipleri, UMKE, AFAD ve GEA’nın arasında bulunduğu ekiplerin titiz çalışma sonrası yaklaşık 23 saat sonra enkaz altında ilk olarak 10 yaşındaki Ezel çıkarıldı. 10 yaşındaki Ezel’den sonra ise anne Seher Perinçek enkaz altında çıkartıldı. Oğuz Perinçek, eşine de ambulansa kadar eşlik etti ve tekrar enkazın başına döndü. Bir süre sonra ise sırayla 10 yaşındaki Elzem ve 6 yaşındaki Umut da enkaz altında yaralı olarak çıkartıldı. Ailenin enkazdan çıkartılan bir çocuğu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Perinçek ailesinin en küçük üyesi olan 3 yaşındaki Elif’ten ise haber yoktu.

ELİF PERİNÇEK BULUNDU MU?

Doğanlar Apartmanı'nda 65'inci saatte bir mucize yaşandı. 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan canlı olarak kurtarıldı.

Enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi olan Elif bebek, tedavi için hastaneye kaldırıldı.