Perihan Abla ne zaman, nerede çekildi? Perhan Abla dizisi oyuncuları ve konusu

Türkiye'de dizi kültürünü başlatan Perihan Abla dizisi Türk televizyon tarihinin önemli yapımları arasında gösteriliyor. Perihan abla ve onu deliler gibi seven Şakir'in mahalleli ile yaşadıkları olayları konu alan dizi Nostalji Kuşağı'nda yeniden yayınlanıyor. Peki, Perihan Abla dizisi kaç yılında çekildi? Perhan Abla kaç yapımı? Perhan Abla dizisi oyuncuları ve konusu...

Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören Perihan Abla dizi si Nostalji Kuşağı ile yeniden yayımlanıyor. Türkiye'de dizi kültürünü başlatan ve oyuncu kadrosunda pek çok usta ismi buluşturan Perihan Abla dizisi Perihan Abla Perran Kutman ve onu deliler gibi seven Şakir'in maceralarını konu edinen film internette merak ediliyor. Peki, Perihan Abla dizisi kaç yılında çekildi? Perhan Abla kaç yapımı? Perhan Abla dizisi oyuncuları ve konusu...

PERİHAN ABLA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Perihan Abla 1986-1988 yılları arasında TRT 'de yayınlanan başrollerini Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un oynadığı yerli dizidir.

Türkiye'de dizi kültürünü başlatan 1988 yapımlı ve tüm seri boyunca TRT'de yayınlanmış Türk Televizyon tarihindeki öncü dizilerden birisidir. İki kardeşine bakmak zorunda olan Perihan Abla Perran Kutman ve onu deliler gibi seven Şakir'i Şevket Altuğ, ayrıca birçok tiyatro oyuncusunun konularına göre oynadığı aynı mahallede yaşayan farklı insanları anlatmaktadır. Dizi gösterildiği dönemde büyük ilgi görmüş ve Türk Televizyon tarihindeki yerini almıştır.

PERİHAN ABLA NEREDE ÇEKİLDİ?

Perihan Abla dizisi İstanbul'un Anadolu yakasında Üsküdar ilçesinde yer alan Kuzguncuk semtinde çekilmiştir.

PERİHAN ABLA DİZİSİ OYUNCULARI

Perran Kutman Perihan Abla

Şevket Altuğ Şakir Uysal

Ercan Yazgan Şoför İsmet

Tuluğ Çizgen Meraklı Melahat

Cihat Tamer Patron Cihat

Songül Ülkü Sevil Çokbilir

Mehmet Gülerbaşlı

Uğurtan Sayıner

Erol Durak Küçük Surat Hakan

Sermin Karaali

Reyhan Ayyüzlü Kasap Cavit

Erdinç Dinçer Muhasebeci Rasim

Melike Altunbaran

Alpay İzer Kahveci Saffet

Sedat Kalkavan

Cenk Rofe

Adnan orhan

Ertuğ Koruyan

Şafak Güçlü

Serkan Dönmez

Osman Alyanak Bakkal Osman

Latife Saruhan Meraklı Melahat'ın Annesi

Diler Saraç Şakir'in Annesi

Hüseyin Kaşif Şakir'in Babası

Ersun Kazançel

Erdinç Üstün Berber Raşit

Erdal Özyağcılar

Kenan Büke Fahri Dayı

Kenan Pars

Ülkü Ülker

Demir Nuyan Manav Hasan

Can Özbatur

Cemal Çolak

Ahmet Sezerel

Selçuk Yalçıntan

Leman Çıdamlı Mahalle Sakini Leman

Cenap Küçüksu

Nesrin Çetinel

Ahmet Gülhan

Bilge Zobu Mahalle Komiseri

Orhan Çağman Hidayet Amca

Avni Yalçın

Ayşegül Devrim

Seyyal Taner

Gül Erda

Selahattin Fırat

Müjgan Ağralı

Kader Demir

Savaş Yurttaş

Demet Akbağ (4. Bölüm de yarışmacı)