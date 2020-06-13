Perihan Abla ne zaman, nerede çekildi? Perhan Abla dizisi oyuncuları ve konusu

Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören Perihan Abla dizisi Nostalji Kuşağı ile yeniden yayımlanıyor. Türkiye'de dizi kültürünü başlatan ve oyuncu kadrosunda pek çok usta ismi buluşturan Perihan Abla dizisi Perihan Abla Perran Kutman ve onu deliler gibi seven Şakir'in maceralarını konu edinen film internette merak ediliyor. Peki, Perihan Abla dizisi kaç yılında çekildi? Perhan Abla kaç yapımı? Perhan Abla dizisi oyuncuları ve konusu...
PERİHAN ABLA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Perihan Abla 1986-1988 yılları arasında TRT'de yayınlanan başrollerini Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un oynadığı yerli dizidir.
Türkiye'de dizi kültürünü başlatan 1988 yapımlı ve tüm seri boyunca TRT'de yayınlanmış Türk Televizyon tarihindeki öncü dizilerden birisidir. İki kardeşine bakmak zorunda olan Perihan Abla Perran Kutman ve onu deliler gibi seven Şakir'i Şevket Altuğ, ayrıca birçok tiyatro oyuncusunun konularına göre oynadığı aynı mahallede yaşayan farklı insanları anlatmaktadır. Dizi gösterildiği dönemde büyük ilgi görmüş ve Türk Televizyon tarihindeki yerini almıştır.
PERİHAN ABLA NEREDE ÇEKİLDİ?
Perihan Abla dizisi İstanbul'un Anadolu yakasında Üsküdar ilçesinde yer alan Kuzguncuk semtinde çekilmiştir.
PERİHAN ABLA DİZİSİ OYUNCULARI
Perran Kutman Perihan Abla
Şevket Altuğ Şakir Uysal
Ercan Yazgan Şoför İsmet
Tuluğ Çizgen Meraklı Melahat
Cihat Tamer Patron Cihat
Songül Ülkü Sevil Çokbilir
Mehmet Gülerbaşlı
Uğurtan Sayıner
Işık Aras Leman
Erol Durak Küçük Surat Hakan
Sermin Karaali
Reyhan Ayyüzlü Kasap Cavit
İskender Bağcılar
Erdinç Dinçer Muhasebeci Rasim
Melike Altunbaran
Alpay İzer Kahveci Saffet
Sedat Kalkavan
Cenk Rofe
Adnan orhan
Ertuğ Koruyan
Şafak Güçlü
Serkan Dönmez
Osman Alyanak Bakkal Osman
Latife Saruhan Meraklı Melahat'ın Annesi
Diler Saraç Şakir'in Annesi
Hüseyin Kaşif Şakir'in Babası
Ersun Kazançel
Erdinç Üstün Berber Raşit
Erdal Özyağcılar
Kenan Büke Fahri Dayı
Kenan Pars
Ülkü Ülker
Demir Nuyan Manav Hasan
Can Özbatur
Cemal Çolak
Ahmet Sezerel
Selçuk Yalçıntan
Leman Çıdamlı Mahalle Sakini Leman
Cenap Küçüksu
Nesrin Çetinel
Ahmet Gülhan
Bilge Zobu Mahalle Komiseri
Orhan Çağman Hidayet Amca
Avni Yalçın
Ayşegül Devrim
Seyyal Taner
Gül Erda
Selahattin Fırat
Müjgan Ağralı
Kader Demir
Savaş Yurttaş
Demet Akbağ (4. Bölüm de yarışmacı)