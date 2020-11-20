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Pentagon'un yeni müsteşar vekili Anthony Tata Kovid-19'a yakalandı

20 Kasım 2020 Cuma - 9:57 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 9:57

ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Müsteşarlığına henüz vekaleten atanan Anthony Tata yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.


Pentagon'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Litvanya Savunma  Bakanı Raimundas Karoblis ile görüşmesinin ardından Tata'nın Kovid-19 test  sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.
 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"Litvanya Büyükelçiliği, Litvanya Savunma Bakanı Raimundas Karoblis'in  Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi. Bakan Karoblis, 13 Kasım'da  Pentagon'u ziyaret etti, Savunma Bakan Vekili Chris Miller dahil birçok üst düzey  yetkili ile görüştü. O gün aynı zamanda Kara ve Hava Kuvvetleri Genel  Sekreterleri ve Savunma Politikaları Müsteşar Vekili Anthony Tata ile de görüştü.  16 Kasım Pazartesi günü bakan aynı zamanda Deniz Kuvvetleri Genel Sekreteri ile  görüştü. Toplantılardan sona hepsi test yaptırdı. Elçiliğin uyarısı üzerine Tata  bugün tekrar iki kez test oldu ve iki Kovid-19 testi de pozitif çıktı. Bulaşıcı  Hastalıkları Önleme Merkezinin protokollerine göre 14 gün evinde karantinada  kalacak."
 
Litvanya delegasyonu ile temasta bulunan tüm Pentagon personelinin  testlerine devam edildiği belirtilen açıklamada, Tata ile de temasta bulunan  personelin tespit çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
 
Bakan Vekili Miller'e de gerekli tarama ve önlem prosedürlerinin  uygulandığına dikkat çekilen açıklamada, "Bakan Vekili Miller şu anda karantinaya  girmeyecek." denildi.
 
Eski Savunma Bakanı Mark Esper geçen hafta görevden alındıktan sonra  yerine Miller atanırken, Savunma Politikaları Müsteşarlığına da Tata atanmıştı.

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Pentagon Anthony Tata Kovid
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