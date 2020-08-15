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Pentagon, "Tanımlanmayan Hava Olayları Görev Gücü" kurdu

AA |  15 Ağustos 2020 Cumartesi - 9:05 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 9:05

Yeni görev gücü, gökyüzündeki gizemli ve tanımlanamayan hava unsurlarını ve olaylarını anlamaya ve sınıflandırmaya odaklanacak.


ABD Savunma Bakanlığı, gökyüzündeki gizemli olayları  ve unsurları araştırmak üzere "Tanımlanmayan Hava Olayları Görev Gücü" (UAP) adlı  yeni bir birim kurduğunu açıkladı. Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu birimin Savunma  Bakan Yardımcısı David Norquist'in 4 Ağustos'taki onayıyla kurulduğu belirtildi.  Buna göre UAP'ın, Pentagon Savunma ve İstihbarat Müsteşarlığı  bünyesinde ABD Deniz Kuvvetleri Sekreterliğine bağlı olarak görev yapacağı  bildirildi. Açıklamada UAP'ın, her türlü tanımlanamayan hava olayları ve  cisimlerini daha iyi anlama, sınıflandırma ve bunların muhtemel tehdit  potansiyellerini araştırma amacına göre çalışacağı kaydedildi.
 

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