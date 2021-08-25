25 Ağustos 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.453 -0.86 EURO 9,8680 -0.26
USD 8,3750 -0.27 ALTIN 481,640 -1.05 BIST 1453 -0.86 EURO 9,8670 -0.27 USD 8,3740 -0.28 ALTIN 481,670 -1.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

Pentagon resmen açıkladı! Artık tüm ABD ordusu için zorunlu oldu

AA |  25 Ağustos 2021 Çarşamba - 19:39 | Son Güncelleme : 25 08 2021 - 19:39

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, kuvvet komutanlıklarına gönderdiği genelgede, tüm askerler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının zorunlu hale getirildiğini bildirdi.


Austin, genelgede, "Sağlık uzmanlarıyla ve askeri yetkililerle  yaptığım istişare ve Başkan’ın da desteği ile Kovid-19'a karşı zorunlu aşının  Amerikan halkını savunmak ve orduyu korumak için gerekli olduğuna karar verdim."  ifadesine yer verdi.
 
ABD’li Bakan, tüm Kuvvet Komutanlarına ve Genel Sekreterlerine silahlı  kuvvetler içinde aşı olmayanların derhal aşı yaptırılması konusunda talimat  verdiğini aktararak, zorunlu aşıların sadece ABD Gıda ve İlaç İdaresinin tam onay  verdiği aşılardan oluşacağı bilgisini paylaştı.
 
Pentagon Sözcüsü John Kirby, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu  anda zorunlu aşının sadece Pfizer-Biontech aşısı olacağını dile getirdi.
 
Kirby, ordunun şu ana kadar yüzde 68'inin aşı yaptırdığını kaydetti.

ETİKETLER

ABD Lloyd Austin koronavirüs
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.