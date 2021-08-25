Pentagon: Kabil Havalimanı'nda sorumluluğumuz yoktur

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün gerçekleştirilen 90 uçuş ile Afganistan’dan 19 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi. Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Askerlerimiz ayrıldıktan sonra Kabil Havalimanı için sorumluluğumuz yoktur" ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı, (Pentagon) Afganistan 'dan tahliye süreci ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü John Kirby, yaptığı açıklamada, dün gerçekleştirilen 90 uçuş ile Afganistan'dan 19 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

"SORUNLAR YAŞANIYOR"

Taliban ile iletişim halinde olduklarını belirten Kirby, "Süreç yüzde yüz kontrolümüzde değil, sorunlar yaşanıyor." dedi. Yapılan açıklamada 'Bu sürecin ay sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Her gün olabildiğince falza insan tahliye etmeye çalışıyoruz" açıklaması yapıldı.