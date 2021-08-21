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Pentagon: Kabil'den 17 bin kişi tahliye edildi

AA |  21 Ağustos 2021 Cumartesi - 19:39 | Son Güncelleme : 21 08 2021 - 19:40

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan'ın başkenti Kabil'den 14 Ağustos'tan beri 17 bin kişinin tahliye edildiğini ve bunların 2 bin 500'ünün Amerikan vatandaşı olduğunu bildirdi.


Hamid Karzai Uluslararası Havalimanından tahliyelere ilişkin  Pentagon'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Tümgeneral William "Hank" Taylor,  sahada şu an 5 bin 800 Amerikan askerinin tahliyelere yardım ettiğini söyledi.
 
Taylor, temmuz sonundan beri 22 bin, 14 Ağustos'tan bu yana ise 2 bin  500'ü Amerikan vatandaşı 17 bin kişiyi tahliye ettiklerini belirtti.
 
Taliban’ın ülkeye hakim olma süreci
 
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması  çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci  başladı.
 
Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan  güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.
 
Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş  zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok  ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.
 
Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı  Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne  aldı.

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