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Pentagon: Farkındayız ama biz yaptırmadık

AA |  30 Ocak 2018 Salı - 11:51 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 11:51

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin bazı unsurlarının Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde kuvvet kaydırdığını, ancak bunun ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun direktifiyle yapılmadığını söyledi.


Pentagon başta olmak üzere ABD kurumları, Afrin'deki PYD/PKK  unsurlarının ABD öncülüğündeki koalisyon ile ilişkili olmadığını ve ABD'nin  Afrin'deki gruplara askeri destek vermediğini ifade ediyor.
 
Ayrıca Pentagon, DEAŞ karşıtı operasyonlardan ayrılıp Afrin'de PYD/PKK  saflarında savaşmaya giden gruplara ABD'nin desteğini kaybedecekleri uyarısında  bulunuyor.
 
Afrin’e geçen PYD/PKK unsurları
 
Böyle bir dönemde, daha önce ABD'nin SDG adı altında eğitim ve destek  verdiği bazı "PYD/PKK unsurlarının Afrin'e geçtiği" yönündeki haberler ise  tartışmalara neden oldu.
 
Bunun yanı sıra ABD'nin resmi olarak desteklediğini belirttiği SDG,  Afrin'de Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) karşı intihar saldırısı  gerçekleştirdiği iddia edilen Avesta Habur adlı kadın teröristi öven yazılı bir  açıklama yaptı. SDG'nin açıklamalarının altındaki "SDG Afrin Komutanlığı" imzası  da dikkatlerden kaçmadı.
 
Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, konuyla ilgili  AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
 
SDG açıklamasını geçiştirdi
 
Türkiye'nin meşru kaygıları ve güvenli bir sınır vurgusuna dikkati  çeken Binbaşı Galloway, ABD kuvvetlerinin varlığının bölgeyi  istikrarsızlaştıracak durumları engellemeye yardımcı olacağını iddia etti.
 
Ancak, SDG'nin açıklamalarını geçiştirmeyi tercih eden Galloway, "SDG  ile ortaklığımız çerçeve itibarıyla DEAŞ'ı yenme operasyonlarıyla sınırlı."  değerlendirmesini yapmakla yetindi.
 
Galloway, "Son gerginliklere tepki olarak SDG'nin bazı kuvvetlerini  kaydırdığının farkındayız ancak bu, koalisyonun yönlendirmesi ile olmadı" dedi.
 
PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin kuvvetlerini nereye kaydırdığı konusunda  detay vermeyen Galloway, örgütün açıklamaları ile ilgili olarak ise "SDG adına  konuşmuyorum ancak tüm tarafları DEAŞ'ın yenilmesine odaklanmaya, gerginliği  azaltmaya, Suriye savaşını çözmeye ve sivilleri korumaya çağırmaya devam  ediyoruz." dedi.
 
Ancak Galloway'in, SDG'nin "SDG Afrin Komutanlığı" şeklinde bir imza  kullanması ve bombalı intihar saldırısı düzenleyen bir teröristi övmesi konusunda  hiçbir açıklama yapmaması dikkati çekti.
 
İntihar saldırısı iddiasına "çatışmada öldü" nitelemesi
 
Binbaşı Galloway, Avesta Habur isimli teröristle ilgili, "Afrin'de  Kürt bir kadın savaşçının çatışmada öldüğünün farkındayız. Bu kişinin koalisyonun  askeri eğitimini alan biri olduğuna dair şu anda yeterli bilgimiz yok. Afrin'deki  Kürt gruplar DEAŞ karşıtı koalisyonun ortakları değil." açıklamasını yaptı.
 
İntihar bombacısı olduğu iddia edilen terörist için "çatışmada öldü"  ifadesi kullanmasının bir nedeni olup olmadığı şeklindeki soruyu ise Binbaşı  Galloway, "Bu kişinin ölüm şekli konusunda önceki cevabımda da atıfta bulunduğum  medyada çıkan haberler dışında elimde ek bir bilgi yok." şeklinde geçiştirdi.
 
Buna karşılık, kadın teröristin intihar saldırısı gerçekleştirdiği  iddiası medyanın yanı sıra ABD'nin ortaklık yaptığı SDG'nin basın ofisinden  yapılan açıklamada da dille getirilmişti.
 
Sözcünün bu açıklaması, intihar saldırısını bir “terör eylemi” olarak  kabul eden ABD hükümetinin zor durumda kalmaması için "çatışmada öldü" ifadesini  kullanmayı tercih ettiği değerlendirmesine neden oldu.
 
 "Münbiç Askeri Konseyi" vurgusu
 
Türkiye'nin Afrin'den sonra ABD'nin söz verip de Münbiç'ten  çıkaramadığı PYD/PKK unsurlarına karşı operasyon yapacağı yönündeki  açıklamalarını daha yüksek sesle dile getirmeye başlaması ABD'nin de Münbiç için  "mazeret" arayışını hızlandırdı.
 
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, birkaç gün  önceki Ortadoğu seyahati sırasında, Türkiye'nin ABD'ye yaptığı "askerlerini  Münbiç'ten çek" çağrısına karşılık "Şu anda böyle bir değerlendirmemiz yok."  açıklamasını yapmıştı.
 
Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning de günlük basın toplantısında  ABD'nin NATO müttefiki Türkiye ile yakın ve devamlı temaslarının olduğunu ve şu  aşamada “ABD askerlerine yönelik bir tehlike hissetmediklerini” ifade etti.
 
Ancak bu açıklamaların yanı sıra ABD'nin Münbiç'te yine paravan bir  örgüt olan Münbiç Askeri Konseyi'ni öne çıkarması dikkatlerden kaçmadı.
 
Ankara ile yakın temas halindeyiz
 
Bu konuyla ilgili sorulara da yanıt veren Binbaşı Galloway, Türkiye  ile Suriye sınırında tansiyonu düşürmek için Ankara ile yakın temas halinde  olduklarını ifade etti.
 
Bununla birlikte ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun resmi  ilişkisinin sadece Münbiç Askeri Konseyi ile olduğunu iddia etmesi ise dikkati  çekti.
 
Galloway, şöyle konuştu:
 
 "Koalisyonun Münbiç'teki tek resmi ilişkisi, DEAŞ ile mücadele etmek  için kurulan ve SDG ile bağlantılı çoğunluğu Arap kuvvetlerden oluşan Münbiç  Askeri Konseyi’dir. SDG ile daha geniş ortaklığımız ise sadece DEAŞ'ı yenmek için  yürüttükleri operasyon ve faaliyetlerle sınırlıdır."
 
  
 
 
 
 
 
     
 
 
 

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