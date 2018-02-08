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Pentagon davet etti! ABD karıştı

AA |  08 Şubat 2018 Perşembe - 13:01 | Son Güncelleme : 08 02 2018 - 13:27

Myanmar'ın, ABD'nin liderliğinde Asya-Pasifik bölgesinde 13 Şubat'ta başlayacak tatbikatlara davet edilmesi kararı Washington'da tartışma yarattı.


Pentagon Sözcüsü Yarbay Christopher Logan, her sene düzenlenen Altın  Kobra tatbikatının insani yardım ve afetle mücadele kısmına Myanmar'dan üç  subayın davet edileceğini açıkladı.
 
 Logan, tatbikata davet edilecek subayların rütbeleri ve kimlikleri  konusunda görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.
 
Karar, Arakan eyaletinde yüzlerce köyü yakan sivilleri katleden  Myanmar ordusunun tatbikata katılmasına karşı çıkan ABD'li milletvekillerinin  tepkisini çekti.
 
Senato Silahlı Hizmetler Komitesinin Cumhuriyetçi üyesi Senatör John  McCain, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "etnik temizliğe bulaşan  orduların, kabiliyetlerini ABD askerlerinin yanında geliştirmemeleri gerektiğini"  söyledi.
 
Bu arada Dış İlişkiler Komitesi tarafından dün onaylanan, Senato'nun  her iki kanadı tarafından desteklenen yasa tasarısı, Myanmar ile askeri  angajmanlara yönelik kısıtlamaları güçlendirmesi ve bu ülkeye daha fazla yaptırım  uygulanmasını öngörüyor. Benzer bir tasarı da ABD Temsilciler Meclisinde sunuldu.
 
Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Başkanı Ed Royce ve  ABD'nin ciddi insan hakları ihlallerine karışan ordulara desteğini yasaklayan  yasanın mimarı Demokrat Senatör  Patrick Leahy, Myanmar'ın Tayland'daki tatbikata  katılmaması gerektiğini dile getirdi.
 
Leahy, "Dokunulmazlıkla uluslararası hukuku alçakça ihlal edenleri  ödüllendirmemeliyiz." ifadesini kullandı.
 
 
Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik
 
BM'nin açıkladığı son verilere göre, geçen yıl 25 Ağustos'tan bu yana  Myanmar'daki şiddetten kaçan 655 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı.  Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken,  sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.
 
Öte yandan uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu  görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.
 
  
 

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