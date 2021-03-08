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Pentagon'dan, Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı

AA |  08 Mart 2021 Pazartesi - 23:10 | Son Güncelleme : 08 03 2021 - 23:10

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, geçen hafta Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayarak düşen askeri helikopter kazasında yaşamını yitiren Türk askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.


ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby,  geçen hafta Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayarak düşen askeri  helikopter kazasında yaşamını yitiren Türk askerleri için başsağlığı mesajı  yayımladı. 
 
Kirby, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Pentagon'un geçen  haftaki helikopter kazasında askerlerin yaşamını yitirmesinden dolayı üzgün  olduğunu belirtti.
 
John Kirby, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabını da  etiketlediği paylaşımında, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye yaşamını kaybeden  askerler için en derin taziyelerimizi iletiyoruz ve yaralananlara da acil şifalar  diliyoruz." ifadesini kullandı.
 
Bingöl'den kalkan askeri helikopter, 4 Mart'ta Bitlis'in Tatvan  ilçesinde kaza kırıma uğrayarak düşmüştü. Helikopterde bulunan askerden 11'i  şehit olmuş, 2'si yaralanmıştı.

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