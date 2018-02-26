Pentagon'dan Suriye'deki ateşkes ile ilgili açıklama

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye'de ilan ettiği 30 günlük ateşkes ve ateşkes ihlallerine yönelik bir rol almayacağı bildirildi.

Pentagon sözcüsü Albay Rob Manning, haftalık basın toplantısında soruları yanıtlarken, Pentagon'un ABD Dışişleri Bakanlığının Suriye iç savaşına yönelik BM öncülüğündeki çabaları destekleyeceğini ifade etti.

Manning, uzayan saldırı ve çatışmaların Suriye halkının acılarını artırdığını ve ABD'nin söz konusu çatışmanın siyasi bir şekilde çözülmesinden yana olduğunu söyledi.

Pentagon'un ateşkesi askeri olarak nasıl destekleyeceğine ilişkin soru üzerine Manning, "Bu siyasi sonuçları elde edecek şekilde destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Manning, AA muhabirinin Pentagon'un "ateşkesi icra etmek konusunda veya ateşkes ihlalleri konusunda askeri olarak ne yapacağını" sorması üzerine ise şöyle konuştu:

"Bu ihlalleri elbette ki kınayacağız ve şu anda bahsedemeyeceğim bazı önlemler alacağız ama yine ifade ediyorum, bizim desteğimiz diplomatik bir çözüme yönelik çabalardır."

"Türkiye sınırları içinde "aktif isyanın" bulunduğu tek NATO ülkesi"

Manning, söz konusu ateşkesin ABD operasyonlarını etkilemediğini, ABD'nin bölgede sadece DEAŞ'a odaklandığını dile getirdi.

Albay Manning, SDG ismini kullanan PYD/PKK ile Esed rejimi arasındaki görüşmelerden haberdar olup olmadığına ilişkin bir soruya cevap verirken de bu konuda herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi.

Türkiye ile ABD arasında Menbiç konusunda devam eden görüşmelere yönelik bir soru üzerine ise Manning, Türkiye'nin sınırları içinde "aktif isyanın" bulunduğu tek NATO ülkesi olduğunu ve ABD'nin Türkiye'nin bu konudaki kaygılarını anladığını ifade etti.

"Pentagon'un ateşkes ihlallerini izlemede bir rolü yok"

Toplantıda söz alan Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) masasında görevli Binbaşı Adrian Rankine-Galloway de "Savunma Bakanlığının ateşkes ihlallerini ve Suriye'deki çatışmasızlık bölgelerinde olup bitenleri izlemede bir rolü yok." dedi.

"Afrin'deki gerginliği düşürmeye yönelik diplomatik görüşmeler var"

Türkiye ile ABD'nin Menbiç'te ortak devriye operasyonları yapmasına ilişkin herhangi bir gelişmenin olup olmadığına yönelik soruya ise Binbaşı Rankine-Galloway cevap verdi.

Rankine-Galloway, "Bu konuda herhangi bir detay veremem. Türkiye ile ABD arasında devam eden ve Afrin'deki gerginliği düşürmeye yönelik diplomatik görüşmeler var." dedi.